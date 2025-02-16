Ночью российские дроны нанесли удар по тепловой электростанции Николаева. Без теплоснабжения остаются 46 тысяч абонентов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня ночью российские террористы прицельно атаковали критическую инфраструктуру Николаева. БПЛА врага повредили тепловую электростанцию ​​города. Это сделано осознанно, чтобы оставить людей без тепла при минусовых температурах и создать гуманитарную катастрофу. В настоящее время без теплоснабжения остаются 46 тыс. абонентов", - написал он.

Премьер отметил, что в городе уже развернуто 67 пунктов несокрушимости, начато подключение 3 модульных котельных в учреждениях здравоохранения.

"Все соответствующие службы проводят ликвидацию последствий атаки и делают все возможное для скорейшего возвращения теплоснабжения", - добавил он.

Напомним, россияне нанесли массированный удар беспилотниками по Николаеву. Один человек получил ранения.

Также были повреждены пять многоквартирных домов, четыре магазина, заведение питания и офисные помещения.

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