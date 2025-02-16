Россияне ударили беспилотниками по Николаеву. Поврежден объект критической инфраструктуры, ранен человек
По Николаеву сегодня ночью россияне нанесли массированный удар беспилотниками. Есть повреждение на объекте критической инфраструктуры, там ранен человек.
Об этом сообщает ГСЧС.
"В результате атаки травмирован мужчина 1960 г.р., его госпитализировали", - говорится в сообщении.
Кроме того повреждены пять многоквартирных домов, четыре магазина, заведение питания и офисные помещения.
Напомним, накануне россияне атаковали ударным дроном с фугасной боевой частью по саркофагу над разрушенным энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).
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