По Николаеву сегодня ночью россияне нанесли массированный удар беспилотниками. Есть повреждение на объекте критической инфраструктуры, там ранен человек.

Об этом сообщает ГСЧС.

"В результате атаки травмирован мужчина 1960 г.р., его госпитализировали", - говорится в сообщении.

Кроме того повреждены пять многоквартирных домов, четыре магазина, заведение питания и офисные помещения.

Напомним, накануне россияне атаковали ударным дроном с фугасной боевой частью по саркофагу над разрушенным энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

Война в Украине идет 1089-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Вчера страны G7 договорились, что новые санкции против РФ будут зависеть от участия Москвы в переговорах по Украине. По данным СМИ, Путин и Трамп могут встретиться в Саудовской Аравии в конце февраля. США обсудят с европейцами гарантии безопасности Украине.

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