Прекращение финансирования Трампом Радио Свобода и "Голоса Америки" произвело в прозападных кругах в незападной части мира примерно такой же эффект, как на идейных коммунистов спуск красного знамени СССР над Кремлем в декабре 1991 года – крушение основы основ.



В Украине и в среде российской оппозиции общим стало мнение, что, закрыв РС и ГА, "Трамп предал демократию", "Трамп сделал то, о чем мечтал КГБ СССР", "Трамп – враг свободы и союзник всех автократов планеты", "США отрекаются от западных ценностей" и т.д.



Однако, такие комментарии заслоняют основную причину действий президента США в отношении Радио "Свобода" и не только. А также суть важнейших процессов, которые происходят сейчас на Западе.



Главным мотивом, который назвал Белый дом относительно причин прекращения госфинансирования этих медиа – засилье там "леваков" и сторонников Демпартии США, в работе на которую администрация Трампа фактически обвинила финансируемые американским правительством РС и ГА.



По данным СМИ, решение созрело после того, как назначенная Трампом руководительницей Агентства США по глобальным медиа Кэри Лейк безуспешно попыталась исправить "левый уклон" в их редакционной политике. Потому и решили покончить с "пропагандой Демпартии" радикальными методами.



И это ключевой момент, который показывает, что на самом деле сейчас самое важное для Трампа – это внутренняя борьба в Америке и на глобальном Западе в целом между право-консервативными кругами, фактическим вождем которых стал президент США, и леволибельной элитой, которая до недавних пор руководила Штатами, а сейчас сохраняет власть в крупнейших странах Европы. Как сказал вице-президент Вэнс, выступая в Мюнхене, главные враги для западных ценностей находятся не в России, и не в Китае, а внутри самой Европы.

"Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, - это не Россия, не Китай и не какой-либо другой внешний актор. Это угроза изнутри - отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, разделяемых с Соединенными Штатами Америки", - заявлял Вэнс.



И то же самое верно и для леволиберальных элит – для них противостояние с Трампом и "правым поворотом" на Западе становится главной целью, которая затмевает все остальные.



Обе стороны обвиняют друг друга в "предательстве западных ценностей" и в "отступлении от демократии". Либеральные круги называют сторонников Трампа "фашистами" (а таких как Илон Маск – "технофашистами"). Сторонники Трампа обвиняют либералов в "узурпации власти" и в "диктатуре глубинного государства", приводя в качестве примера отстранение от выборов в Румынии самого популярного кандидата.



В Украине долгое время не придавали большого значения обострению внутриполитической и идеологической борьбы в США и ЕС, полагая, что это все не касается основ геополитики Запада, его отношений с Украиной и Россией, верили, что "двухпартийная поддержка" останется неизменной.



Но вышло иначе.

Внутренние противоречия в США и ЕС резко обострились на фоне общего кризиса западной экономической модели, которая постепенно становилась неконкурентоспособной в сравнении с крупными незападными странами, что привело к деиндустриализации и нарастанию экономических и финансовых дисбалансов. Это же наложилось на рост недовольства в западных обществах политикой в отношении миграции и радикальной гендерной/ЛГБТ-повесткой. Чем и воспользовались правые движения, серьезно укрепив свои позиции. Победа Трампа стала важнейшим элементом этого процесса. Но рост правых идет и в ЕС.



На таком фоне леволиберальные элиты сделали ставку на превращение Европы в идеологическую "крепость" на пути "правого марша" и, фактически, начали полномасштабную конфронтацию с Трампом.



И именно логика этого противостояния, а не геополитическое соперничество с незападными странами вроде России и Китая, сейчас является для обоих лагерей определяющим в их действиях.

Примерно также как для красных и белых во время Гражданской войны в России главным было противостояние друг с другом, а не с каким-то внешним врагом.



Так и сейчас Трамп пытается наладить отношения с Россией, чтоб добиться завершения войны в Украины и пытаясь усилить свои позиции в конфронтации с либералами. А в Европе уже раздаются голоса о необходимости создать "общий фронт" с коммунистическим Китаем для противостояния Трампу.

Накал внутренней борьбы внутри Запада сейчас невиданный со времен 20-30 годов прошлого века, когда Европа стала полем битвы между коммунистами, нацистами, социал-демократами, консерваторами.



И это, повторимся, и определяет многие действия как Трампа, так и европейцев, которые со стороны кажутся не очень понятными и нелогичными. Например – закрытие Радио "Свобода" или "Голоса Америки". Их защитники говорят, что таким образом Трамп лишает США элементов "мягкой силы". Но для Трампа сейчас куда важнее ликвидировать, как заявлялось в статье, которую процитировал Белый дом, объясняя мотив прекращения финансирования "Голоса Америки", "полный гордыни партизанский отряд, отражающий левый уклон".



Также совершенно нелогично и даже самоубийственно выглядит нарастающая конфронтация Европы с Трампом. Европа, где в последнее время постоянно заявляют об угрозе войны с РФ, не может самостоятельно обеспечить свою безопасность без "ядерного зонтика" США (тем более, что Трамп и его администрация все время подчеркивает, что из НАТО выходить не собираются). У Европы – огромные финансовые проблемы, которые гонка вооружений может только усугубить. Для Европы американский рынок сбыта является ключевым и его закрытие через пошлины может стать сильнейшим ударом по европейской экономике.



В таких условиях, европейцы должны были бы, по логике, как можно теснее взаимодействовать с Трампом. В том числе, и идти след в след за ним и по украинскому треку.



Но пока наблюдаем иную картину. Риторика европейских политиков в отношении США становится все более конфронтационной (так же как и риторика Вашингтона в отношении ЕС). Объяснение все тоже – для европейских либеральных элит задача ослабления Трампа видится на данном этапе основной (расчет на то, что у президента США рано или поздно начнутся внутренние проблемы в самой Америке, которые его власть сокрушат).



Чем вся эта "гражданская война Запада" закончится – никто сказать пока не может.



Но для Украины важно понимать, что многие действия, которые сейчас предпринимают в отношении нее США и ЕС, обусловлены логикой внутризападного противостояния, а не желанием как-то помочь.



Это уже видно было по тому, как перепалка в Белом доме использовалась многими силами в Европе и внутри США для дискредитации Трампа. Украина от этого ничего хорошего не получила – вскоре американцы заблокировали поставки оружия и восстановили их только после согласия Киева на прекращение огня.



И когда европейцы будут говорить Зеленскому, что "нужно с Трампом пожестче, мы тебе все дадим и ты сможешь продержаться даже без США" всегда следует задуматься – зачем они это говорят. Действительно ли они готовы чем-то существенным помочь Украине, либо просто пытаются сорвать мирное урегулирование, чтоб не дать Трампу заработать очки на завершении войны?



К слову, не очень понятно, как будут развиваться события и внутри самой Европы. Сможет ли она выдержать конфронтацию с США и не решит ли для усиления собственных экономических (и не только) позиций сблизится с Москвой еще теснее, чем Трамп?



Логика гражданской войны иногда может подталкивать противостоящие друг другу стороны к очень неожиданным союзам.



В любом случае, пока на Западе нарастает внутреннее противостояние и пока одна из противоборствующих сторон не победила другую (либо пока они не заключат между собой мировую), говорить о "глобальном Западе" как единой геополитической силе, которая согласовано действует, управляя мировыми процессами, уже не приходится.



И в каком состоянии выйдет Запад из всех этих событий пока покрыто "туманном гражданской войны".