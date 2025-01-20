В преддверии инаугурации Дональда Трампа американский еженедельный журнал Time выпустил посвященную этому событию обложку. Ее интересно сравнить с двумя более ранними аналогичными, когда Трамп вступал на свой первый срок и накануне инаугурации Джо Байдена.

Первая по хронологии, посвященная инаугурации Трампа в 2016 году, изображает Овальный кабинет, в котором бушует шторм с дождем, документы начинает уносить со стола, но республиканец при этом спокоен. Надпись на обложке можно перевести "Ничего особенного".

На второй обложке Байден, победивший на выборах 2020 года, задумчиво стоит у окна, за которым видно зарево пожаров. В кабинете беспорядок, он завален документами и расписан каракулями из баллончиков с красой - очевидно, это отсылка к штурму Капитолия сторонниками Трампа. На обложке написано "День первый".

Последняя обложка посвящена возвращению Трампа в Белый дом. На ней политик сметает со стола документы, телефон и знаменитые очки-авиаторы Байдена. За окном сгущаются тучи. Выражение лица у Трампа решительное. Надпись гласит: "Он вернулся".

Отметим, что инаугурация Трампа начнется сегодня в 19:00 по киевскому времени.

Ранее Time объявил Трампа персоной 2024 года.

То же самое сделала британская газета Financial Times, назвав избранного президента США человеком 2024 года.