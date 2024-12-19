Британская газета Financial Times назвала новоизбранного президента США Дональда Трампа человеком 2024 года.

От него ждут отказа от поддержки Украины, раскола в ЕС, а также сделки либо торговой войны с Китаем.

"В этом году Трамп стал выбором FT из-за примечательного характера его возвращения к власти. Больше невозможно отмахнуться от Трампа как от случайности", - говорится в статье.

"Будущее альянсов Америки выглядит опасным. Предстоящий отказ США от поддержки Украины уже приводит Европу в замешательство. В условиях, когда Германия находится в подвешенном состоянии в ожидании февральских выборов, а президентство Эммануэля Макрона во Франции находится на волоске, у Трампа будет сезон для того, чтобы посеять дальнейший раскол в ЕС - органе, который он всегда презирал", - пишет издание.

Также оно видит два пути отношений Трампа с Китаем: сделка либо полномасштабная торговая война.

"Единственная связь между этими двумя сценариями заключается в том, что решение будет принимать Трамп, а не его команда", - пишет FT.

Также издание предполагает, что на втором сроке президентства Трамп будет более склонен "мстить" своим политическим обидчикам и менять систему в США. От него ждут "сильную экономику", а многие сравнивают второе президентство республиканца с "новым курсом" Рузвельта или появлением "новых правых" времен Никсона.

Напомним, что человеком года Трампа назвал и журнал Time.