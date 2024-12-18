В сети пришли к выводу, что Трамп сменил свой многолетний имидж и подстриг фирменную челку-козырек
Похоже, избранный президент США Дональд Трамп сменил прическу с торчащей вперед козырьком челкой, которая стала его визитной карточкой.
К такому выводу пришли СМИ и пользователи соцсетей, глядя на видео из гольф-клуба республиканца во Флориде.
На кадрах видео Трамп заходит в свой гольф-клуб, снимает кепку и спрашивает у посетителей, хорошо ли они проводят время и все ли они республиканцы. На оба вопроса толпа с энтузиазмом отвечает: "Да!"
При этом знаменитой торчащей вперед челки Трампа нет. Он выглядит, будто подстриг ее, а также укоротил волосы на висках и зачесал их вверх и назад.
Некоторые пользователи считают, что политик не стригся, а просто волосы сильно примяла кепка. Один из пользователей предположил, что если Трамп и менял имидж, то сделал это по совету предпринимателя и своего соратника Илона Маска.
Сам Трамп шумиху по поводу своего внешнего вида никак не прокомментировал.
Ранее СМИ писали, что Маск ведет себя как сопрезидент и продвигает своих людей, чем напрягает окружение Трампа.
Также они сообщали, что миллиардер праздновал День благодарения в компании избранного президента.