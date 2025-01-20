Все должны согласиться с остановкой войны в Украине.

Об этом заявил будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, с необходимостью остановить войну уже согласен и президент Украины Владимир Зеленский.

"Президенту Трампу ясно, что эта война должна прекратиться. Я думаю, все должны быть с этим согласны. И на самом деле Зеленский даже сейчас входит в комнату и говорит: "Мы готовы работать с вами, президент Трамп, чтобы остановить эту войну", - сказал Уолтц.

Также он озвучил три ключевых вопроса урегулирования.

"Во-первых, кого мы пригласим за стол переговоров? Во-вторых, как мы усадим их за стол переговоров? И в-третьих, каковы рамки сделки?" - заявил советник.

Уолц назвал войну в Украине "мясорубкой", которая может привести к третьей мировой.

"Это окопная война времен Первой мировой, действительно мясорубка, когда люди проходят через открытые поля на востоке Украины. Однако с эскалационными последствиями третьей мировой войны", - добавил Уолтц.

Напомним, западные издания писали, что украинские власти против завершения войны в ближайшее время.

Взгляды сторонников Трампа по войне в Украине мы анализировали в отдельном материале.