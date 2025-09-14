Европейские страны начинают ужесточать условия выдачи шенгенских виз россиянам. Германия и Испания уже заявляют об изменениях правил.

Посольство Германии в Москве сообщило, что власти страны ужесточили критерии выдачи национальных и шенгенских виз для россиян, передает RTVI.

В посольстве объяснили это тем, что из-за боевых действий в Украине "возникают повышенные риски безопасности для ЕС".

"Российские заявители, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений", - сообщило посольство.

Ранее агентство DPA писало, что правительство Германии призвало ужесточить правила выдачи шенгенских виз для граждан России в 19-м пакете санкций.

При этом 13 сентября прием заявлений на визы на неопределенный срок приостановило и генконсульство Испании в Москве.

По информации Politico, в декабре Еврокомиссия представит документ с общими рекомендациями для стран блока по выдаче виз россиянам и "других враждебных стран". Они, как пишет издание, будут включать в себя более строгие критерии для въезда в ЕС.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия обсуждает возможность введения дополнительных ограничений на выдачу туристических виз россиянам.

Напомним, с 15 сентября россияне смогут въезжать в Китай на срок до 30 дней по загранпаспорту без оформления специальной визы. Безвизовый режим между странами вводится в тестовом формате сроком на один год.