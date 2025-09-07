Госдепартамент США изменил правила подачи заявлений на неиммиграционные визы. Граждане Украины теперь могут подавать документы на визу исключительно через консульства в Кракове и Варшаве.

Об этом говорится на сайте Госдепа.

Заявителям на неиммиграционную визу США (NIV) следует записываться на собеседование в посольство или консульство США в стране своего гражданства или проживания. Однако граждане стран, в которых США не проводят плановые операции по выдаче неиммиграционных виз, должны обращаться только в указанные посольства или консульства. К таким относится Украина, гражданам которой придется оформлять визы в Кракове или Варшаве.

Всего новые ограничения распространяются на 16 стран, включая Россию и Беларусь. Белорусским гражданам следует подавать документы в Вильнюсе или Варшаве, а россиянам — в Астане или той же Варшаве.

В заявлении Госдепа указано, что заявителям следует обратить внимание на следующее: заявителям, записавшимся на собеседование по неиммиграционной визе в посольство или консульство США за пределами страны своего гражданства или проживания, может быть сложнее получить визу. А сборы, уплаченные за такие заявления, не возвращаются и не могут быть переведены. Время ожидания неиммиграционного собеседования варьируется в зависимости от места подачи заявления. Заявителям, подающим заявление за пределами страны своего гражданства или проживания, следует ожидать значительно больше времени.

Ранее мы писали, что Государственный департамент США проверяет более 55 миллионов граждан других стран с действующими американскими визами на предмет возможных нарушений миграционного законодательства.

А также напомним, что впервые с начала войны в Украине Словакия возобновила выдачу россиянам туристических виз.