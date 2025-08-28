Словакия впервые с начала войны в Украине возобновила выдачу туристических виз гражданам России.

Информация появилась на сайте визового центра BLS.

Российские издания сообщают, что выдача возобновилась в визовых центрах BLS в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, еще в сентябре 2022 года Еврокомиссия утвердила отказ от соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

Тем временем Еврокомиссия собирается повысить почти втрое плату за разрешение на поездку в Евросоюз в рамках Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS), которая заработает в конце 2026 года.

Разрешение на поездку ETIAS будет обязательным условием для въезда в Евросоюз для граждан стран, не входящих в ЕС, которым не требуется виза (в том числе - и для граждан Украины).

