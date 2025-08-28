Впервые с начала войны в Украине Словакия возобновила выдачу россиянам туристических виз
Словакия впервые с начала войны в Украине возобновила выдачу туристических виз гражданам России.
Информация появилась на сайте визового центра BLS.
Российские издания сообщают, что выдача возобновилась в визовых центрах BLS в Москве и Санкт-Петербурге.
Напомним, еще в сентябре 2022 года Еврокомиссия утвердила отказ от соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.
Тем временем Еврокомиссия собирается повысить почти втрое плату за разрешение на поездку в Евросоюз в рамках Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS), которая заработает в конце 2026 года.
Разрешение на поездку ETIAS будет обязательным условием для въезда в Евросоюз для граждан стран, не входящих в ЕС, которым не требуется виза (в том числе - и для граждан Украины).
