Евросоюз хочет прекратить выдачу гражданам РФ многократных туристических виз в большинстве случаев.

Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Издание отмечает, что Брюссель уже усложнил и удорожил получение виз для россиян, приостановив действие соглашения об упрощении визового режима с Москвой в конце 2022 года. Однако выдача виз остается национальной компетенцией, а это значит, что, хотя Еврокомиссия может усложнить этот процесс, она не может ввести полный и всеобъемлющий запрет на въезд для российских туристов.

По данным Еврокомиссии, в 2024 году более полумиллиона россиян получили шенгенские визы. Это значительный рост по сравнению с 2023 годом, хотя все еще намного ниже довоенного уровня: в 2019 году было выдано более 4 миллионов виз. Венгрия, Франция, Испания и Италия продолжают щедро выдавать туристические визы гражданам России.

Ожидается, что новые, более строгие правила, являющиеся частью пакета мер, направленных на сокращение числа россиян, въезжающих в страны блока, будут официально приняты и вступят в силу на этой неделе.

Напомним, в начале осени стало известно, что Еврокомиссия обсуждает возможность введения дополнительных ограничений на выдачу туристических виз россиянам.

Однако вскоре стало известно, что Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали решение ЕС ввести такие ограничения из-за угрозы туризму.