Черногория намерена в скором времени ввести визы для россиян, хотя и зависит от российских туристов.

Об этом заявил президент страны Яков Милатович на встрече с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе.

Милатович попросил у ЕС помощи "в борьбе с российским вмешательством" и "противодействии российской дезинформации", поскольку Черногория приближается к членству в ЕС. Он указал, что "враждебное влияние третьих стран" может представлять угрозу процессу вступления в сообщество.

Ещё одним потенциальным препятствием, по его мнению, является зависимость Черногории от российских туристов и инвестиций. В стране действует безвизовый режим для граждан России, которые могут свободно въезжать туда и находиться там до 30 дней, к тому же россияне составляют самую большую группу иностранных инвесторов.

"Мы пытаемся отсрочить введение виз настолько, насколько это возможно, чтобы поддержать наш туристический сектор. Сейчас мы находимся в некотором вакууме, поскольку не имеем полного доступа к фондам Евросоюза. Однако Черногория очень скоро приведёт свой визовый режим в соответствие с ЕС", — сообщил Милатович.

Напомним, в начале осени стало известно, что Еврокомиссия обсуждает возможность введения дополнительных ограничений на выдачу туристических виз россиянам.

Однако вскоре стало известно, что Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали решение ЕС ввести такие ограничения.