Кремль передал администрации президента США Дональда Трампа так называемый "план Дмитриева". Он включает в себя предложения о расширении экономического сотрудничества.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, внутренний документ содержит семь направлений, которые в Москве рассматривают как основу для совпадения экономических интересов России и США после возможного соглашения о прекращении войны в Украине.

Среди предложений - долгосрочные контракты на модернизацию российского авиапарка с потенциальным участием американских компаний в производстве, создание совместных предприятий в нефтегазовой сфере, включая добычу нефти и СПГ, в том числе на шельфе и на сложных месторождениях.

Также речь идет о льготных условиях для возвращения американского бизнеса на российский рынок.

В документе упоминается сотрудничество в ядерной энергетике и в сфере искусственного интеллекта, взаимодействие по стратегическим видам сырья - литий, медь, никель, платина - а также возможность возвращения к долларовым расчетам, включая использование доллара в энергетических операциях.

Отдельным пунктом обозначено продвижение ископаемого топлива как одного из направлений глобальной энергетической политики.

Ранее в США допускали постепенную отмену санкций в отношении России, однако, как отмечает Bloomberg, обсуждаемые инициативы предполагают более широкий формат экономического взаимодействия.

При этом западные источники агентства указывают, что реализация подобных предложений может зависеть от общего внешнеполитического контекста, в том числе от отношений Москвы с другими партнерами и от позиции Вашингтона.

По оценкам собеседников издания, часть инициатив учитывает приоритеты администрации Трампа и может иметь значение для баланса интересов в трансатлантических отношениях.

Ранее о "плане Дмитриева" сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявлял, что этот план может касаться сделок на 12 триллионов долларов.

Дословно пункты плана звучат так:

1. Долгосрочные авиационные контракты для модернизации российского флота + потенциальное участие США в российском производстве.

2. Совместные нефтяные и СПГ-предприятия, включая шельфовые и труднодоступные месторождения, которые учтут предыдущие инвестиции США и позволят компенсировать американским фирмам понесённые убытки.

3. Льготные условия для возвращения американских компаний на российский потребительский рынок.

4. Сотрудничество в сфере ядерной энергетики, включая ИИ-предприятия.

5. Возвращение России к системе долларовых расчётов, включая энергетические транзакции.

6. Сотрудничество в добыче сырья - лития, меди, никеля, платины.

7. Сотрудничество в продвижении ископаемого топлива в качестве альтернативы климат-френдли идеологии и политике низких выбросов выхлопных газов, как более предпочтительной для Китая и Европы.

Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва все еще не получила проект мирного плана для Украины, включающий 20 пунктов, - ни по официальным, ни по неофициальным каналам.

За последние дни Россия также неоднократно давала понять, что недовольна ходом выполнения договоренностей на Аляске.