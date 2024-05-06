Вчера, 5 мая, на фронте погиб украинский тяжеловес Александр Пелешенко. Ему было 30 лет, с первых дней вторжения спортсмен пошел в ВСУ.

Об этом сообщили в Федерации тяжелой атлетики и в Национальном олимпийском комитете Украины.

Александр Пелешенко родился в Луганской области в городе Петрово-Красноселье, который сейчас находится в оккупации.

Он был заслуженным мастером спорта Украины, двукратным чемпионом Европы (2016 и 2017 годы), участником Олимпийских игр по тяжелой атлетике, где занял 4 место (2016).

"С первых дней полномасштабного вторжения Александр стал в ряды ВСУ. Вчера пришло печальное известие о его гибели. Олимпийская семья искренне соболезнует родным, близким и друзьям спортсмена", - говорится в сообщении Национального олимпийского комитета Украины.

Ранее мы писали, что в феврале на фронте погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь. Ему было 32 года.

Также мы сообщали, что в ноябре прошлого года на Донецком направлении в боях за Украину погиб чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк. Спортсмен подорвался на мине на Донбассе, выполняя боевое задание. Ему ампутировали ногу в больнице Днепра, на лечение удалось собрать сотни тысяч гривен, но спасти жизнь Сергея не удалось.