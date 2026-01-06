На заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле резкую критику действий США высказали Россия, Китай, Франция и Дания.

Россия в ООН раскритиковала США за похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и назвала это "империализмом".

С таким заявлением на заседании Совбеза выступил постпред РФ Василий Небензя.

Он назвал действия США агрессией и "нарушением всех норм международного права".

"Военная операция в Венесуэле повергла в шок всех, кто надеялся на дипломатию администрации Трампа", - заявил он.

Небензя сказал, что США "придают новый импульс политике неоколониализма и империализма в Латинской Америке", а Москва "поражена циничностью, с которой Вашингтон даже не попытался завуалировать свои реальные цели" в Венесуэле.

Похищение Мадуро российский постпред охарактеризовал как "разбой", назвав произошедшее "предвестником возвращения в эпоху бесправия и силового американского доминирования".

Он также заявил, что "нельзя позволить США самоутвердиться в роли некоего высшего судьи", который присваивает себе право "вторгаться в любые страны, определять виновных и назначать им наказание".

В свою очередь китайская делегация настаивала на немедленном освобождении Николаса Мадуро и заявила, что "никакие ссылки на борьбу с наркотрафиком не могут оправдать нарушение суверенитета и основ международного права".

Французский представитель заявил, что Париж "не может принять логику одностороннего силового вмешательства", подчеркнув, что даже при серьезных претензиях к властям Венесуэлы "международное право не допускает похищения лидеров суверенных государств".

По его словам, борьба с наркотрафиком или преступностью "не может служить оправданием действий, подрывающих основы Устава ООН", а подобные операции создают опасный прецедент, который "может быть использован против любого государства".

С аналогичной позицией выступила Дания, которой президент США Дональд Трамп угрожает аннексией Гренландии.

Датский представитель заявил, что произошедшее "выходит далеко за рамки допустимого", отметив, что "ни одна страна не вправе самостоятельно определять, какие правительства являются законными, а какие - нет, и применять силу на этом основании". Он подчеркнул, что действия США "подрывают доверие к международной системе безопасности" и ставят под сомнение сам принцип коллективной ответственности, ради которого существует Совет Безопасности.

В поддержку США открыто выступили Великобритания и Израиль. Британский представитель заявил, что действия Вашингтона следует рассматривать в контексте борьбы с транснациональной преступностью, а сам Николас Мадуро "годами укрывался за государственным суверенитетом, превращая страну в узел наркотрафика".

Израильская делегация поддержала эту линию, отметив, что "государства имеют право защищать себя от угроз, исходящих от криминальных режимов".

Напомним, на суде в США Мадуро назвал себя военнопленным и отверг обвинения по делу о наркотерроризме.

О ситуации вокруг Венесуэлы мы подробно писали в отдельном материале.