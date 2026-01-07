На переговорах американской и украинской делегаций в Париже стороны сосредоточились на возможных форматах дальнейших контактов на уровне лидеров с участием Украины, европейских партнеров и США.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров по итогам второго дня переговоров в Париже.

С американской стороны в консультациях участвовали специальный посланник США Стивен Уиткофф, посол США во Франции Чарльз Кушнер, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а также сотрудник Белого дома Джош Груэнбаум.

С украинской стороны в переговорах кроме Умерова приняли участие начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица, глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия и советник Офиса президента Александр Бевз.

Это была уже третья встреча с американской стороной в течение двух дней в Париже.

Сегодня Владимир Зеленский сообщал, что украинская делегация и представители США обсуждают в Париже "самые сложные вопросы из базовой рамки по окончанию войны", а именно контроль над Запорожской АЭС и территориями.

Между тем в Турции считают, что встречи в Париже максимально приблизили достижение мира в Украине.