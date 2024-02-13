Кабинет министров опроверг информацию о том, что средства на строительство "зубов дракона" в Запорожской области не выделялись. Региону на возведение фортификационных сооружений было направлено 1,3 млрд грн.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

По данным премьера, с начала 2024 года из резервного фонда госбюджета правительство направило на фортификации в Украине 20 млрд грн, дополнительный ресурс из других источников финансирования составляет еще 10,7 млрд грн.

Почти 3 млрд гривен направили Минобороны и Госспецтранспорта, а также более 16 млрд гривен – областным военным администрациям:

Запорожской области – 1,3 млрд грн;

Харьковской области – 3,9 млрд грн;

Донецкой области – 1,2 млрд грн;

Херсонской области – более 1,2 млрд грн.

"Строительство крепких защитных рубежей – одна из главных целей оборонной политики. Они возводятся за счет средств резервного фонда государственного бюджета, за счет местных бюджетов, за счет военного НДФЛ и за благотворительные средства на спецсчете НБУ", – отметил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области отменили тендер на "зубы дракона". Согласно тендеру, планировалась закупка 45 тысяч штук заградительных бетонных пирамид.

Напомним, осенью президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина построит оборонительные укрепления от Донбасса до западных территорий.