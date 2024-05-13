Анализируем итоги 810-го дня войны в Украине.

Харьковское наступление РФ

Главная тема дня - наступление российских войск в Харьковской области. Детально мы анализировали ситуацию на этом фронте в отдельном материале.

Наиболее угрожаемое направление - Волчанск, который армия РФ начинает окружать, заявил депутат Харьковского облсовета Скорик.

"По последней информации из Волчанска, у врага есть продвижение. Город начинают окружать с одной стороны. Идут очень сложные позиционные бои. Силы обороны Украины под плотным огнем, постоянными прилетами КАБов и штурмовыми действиями ведут оборону", - рассказал Скорик.

По его словам, за три дня наступления в городе уже не осталось ни одного уцелевшего здания.

О том, что Волчанск "превращается в Бахмут или Марьинку", заявил глава харьковской полиции Владимир Тимошко. По его словам, количество ударов авиабомбами зашкаливает, а в окрестностях города идут стрелковые бои.

Главред "Цензора" Юрий Бутусов, а также "Русский добровольческий корпус" заявили, что россияне вошли на территорию волчанского мясокомбината, откуда их пытаются выбить. То есть они уже в городе. Некоторые российские паблики даже пишут, что россияне уже захватили треть Волчанска, но подтверждений этому нет.

Сегодня из города опубликовал видео глава ОВА Синегубов, заявив, что в Волчанске ситуация "контролируемая, стабильная".

На высказанные вчера претензии, почему вокруг Волчанска не было укреплений и минных полей, власть сегодня стала, после определенной паузы, отвечать.

Практически на всех уровнях - от городской администрации Волчанска до Центра противодействия дезинформации при СНБО - было сказано, что построить надежные фортификации под российскими обстрелами при близости к границе менее 5 км было нереалистично. Поскольку россияне наносили удары по рабочим и технике, которые вели работы.

Правда, не совсем понятно, каким тогда образом россияне смогли построить свои линии обороны на юге Украины - при том, что от украинских позиций их отделяло примерно то же расстояние (от Орехова до Работино в Запорожской области 7 километров).

Кроме того, власть и сама молчаливо признала ошибки в обороне, поскольку сменила начальника группировки "Харьков". Вместо Юрия Галушкина 11 мая на эту должность был назначен Михаил Драпатый - заместитель начальника Генштаба по подготовке военных.

На остальном фронте у россиян был ряд продвижений. Самое крупное из которых - в районе Семеновки на Авдеевском направлении. Также, после длительного затишья, начал двигаться Ореховский участок - там РФ захватила ряд позиций в районе Вербового.

Удары по Белгороду, Луганску и Крыму

Все выходные идут интенсивные обстрелы Белгорода и его окрестностей. Они совпали с началом российского наступления в соседней Харьковской области.

Только за вчерашний день в Белгороде от этих обстрелов погибли 19 человек. 15 из них - под завалами жилого дома, который рухнул, по информации РФ, после сбития украинской ракеты "Точка-У" (на дом упали ее обломки). Украина свою причастность опровергала и высказывает различные альтернативные версии - вроде "самоподрыва", который устроили российские спецслужбы, чтоб оправдать удары по украинским городам, или же прилета российской ракеты ПВО, или случайного падения бомбы с российского самолета.

Сегодня Украина наносила дальнобойные ракетные удары по Луганску и Крыму.

В "ЛНР" заявили, что в результате прилета в Сорокино (Краснодоне) три человека погибли. Говорят, что после обстрела промышленной зоны образовался сильный пожар.

Украинские паблики писали о прилете по складу боеприпасов.

Также минобороны РФ заявило о сбитии ночью над Крымом четырех ракет Storm Shadow и 7 дронов.

Российский оппозиционный паблик Astra заявляет со ссылкой на источники, что в результате была повреждена "секретная" российская военная база ПВО на вершине горы Ай-Петри.

Погиб ее командир Александр Кулаков и ещё один военнослужащий. Есть раненые. Официально это не подтверждалось.

При этом западные СМИ пишут, что Украина стала гораздо реже сбивать российские ракеты.

Проанализировав отчеты Воздушных сил Украины, Wall Street Journal пришел к выводу, что показатель сбития за последние полгода упал до 46% по сравнению с 73% в предыдущие 6 месяцев. А в апреле было уже 30%. По "Шахедам" показатель почти не изменился - в районе 80%.

WSJ связывает это с тем, что РФ усилила атаки беспилотниками и ракетами, особенно баллистическими, в то время как у Киева заканчиваются боеприпасы к системам Patriot. За последние шесть месяцев РФ выпустила примерно на 45% больше "Шахедов" и ракет, чем за предыдущие шесть месяцев.

Представитель ВСУ заявил, перехват большего количества целей может привести к истощению боеприпасов, а более мощные залпы РФ - к перегрузке украинской ПВО, когда она будет не успевать перезаряжаться.

В европейской военной разведке заявили, что решающими будут ближайшие два месяца, когда должны доехать новые средства ПВО.

Перестановки в руководстве РФ

Вчера в России произошла кадровая сенсация - своего поста лишился министр обороны Сергей Шойгу, который занимал свою должность 12 лет. Его отправят секретарем Совбеза, откуда был снят Николай Патрушев. Патрушев считался одним из самых влиятельных и приближенных к Путину людей в России. Его новая должность пока неизвестна.

Уход Шойгу критиковавшие его уже давно телеграмм-каналы восприняли как аппаратное поражение экс-министра обороны и его отстранение от крупнейших денежных потоков, которые шли через МО во время войны. В то же время недооценивать место секретаря Совбеза не стоит - это опосредованное влияние на весь силовой блок и возможность влиять на подготовку проводимых Путиным через Совбез решений.

При этом должность секретаря Совета безопасности подразумевает участие в международных переговорах. В частности, с советником Байдена по нацбезопасности Салливаном, с который ранее вел переговоры Патрушев.

И здесь смена Патрушева на Шойгу может иметь определенное значение с точки зрения перспектив возможных переговоров с США по прекращению войны в Украине. Патрушев считался сторонником "войны до победного конца". В то время как Шойгу во внутрироссийских раскладах к числу "ястребов" наблюдатели не относили. Не так давно он заявлял о том, что новые переговоры возможны на основе Стамбульских соглашений.

Но, конечно, самое интересное это то, кто станет новым министром обороны. На эту должность будет назначен Андрей Белоусов, который в прошлом правительстве Мишустина был его первым заместителем.

Это известный еще с 90-х годов экономист-технократ.

В 2006 году по протекции тогдашнего министра экономического развития и торговли Германа Грефа Белоусова позвали в правительство, на должность зама министра экономразвития. Затем в 2012-2013 годах был министром экономразвития.

С 2013 по 2020 год занимал пост помощника Путина по экономическим вопросам. С тех пор он стад считаться одним из самых близких к президенту экономистов. В 2020 году стал первым вице-премьером в правительстве Мишустина.

Белоусов традиционно выступал за большую регулирующую роль государства в экономике и за вложение госсредств в развитие промышленности.

И, по сути, эта концепция была внедрена в жизнь после начала полномасштабного вторжения, когда Россия столкнулась с необходимостью противостоять санациям и развивать собственное производство, особенно военное.

Поэтому именно Белоусова считают одним из главных идеологов нынешнего экономического курса РФ - «военного кейнсианства», которое подразумевает большие вливания бюджетных денег через военные расходы (и не только) в экономику. Что, как считают эксперты, и стало одним из главных факторов наблюдаемого ныне экономического роста России.

Кроме того, на посту зампредседателя правительства Белоусов лично в мае 2023 года докладывал Путину о проблемах с созданием в России полного цикла производства дронов (возможно, он этой проблематикой и занимался).

Из чего следует, что Путин планирует возложить на нового министра вопросы снабжения армии и организации производства оружия. А также, очевидно, контроль за расходованием финансов на военную сферу, к чему были вопросы к Шойгу и его окружению (судя по скандалу с арестом заместителя Шойгу Тимура Иванова).

О том, что Белоусов сосредоточится на обеспечении армии современным оружием и на развитии его производства, дал понять и Песков.

"Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, поэтому лучше, если министерство обороны возглавит гражданский человек", - пояснил назначение Белоусова спикер Кремля.

Западные СМИ пишут, что Белоусов "абсолютно некоррумпирован" и "технократ". Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники и экспертов.

Его назначение указывает на то, что Путин хочет "кардинально изменить подход к двухлетнему вторжению в Украину", получив более плотный контроль над огромными российскими оборонными расходами.

Белоусов не имеет собственной властной базы, не служил в армии и верен Путину.

"Он абсолютно не коррумпирован. И это будет сильно отличаться от того, что мы имеем сейчас в министерстве обороны. Шойгу и все вокруг него были настоящими коммерческими ребятами. Белоусов не будет претендовать на то, чтобы возглавить армию как генерал со всеми этими медалями. Он трудоголик. Он технократ. Он очень честный, и Путин его очень хорошо знает", — говорит человек, знавший Путина и Белоусова на протяжении десятилетий.

Бывшая сотрудница Центробанка РФ Александра Прокопенко считает, что военные расходы сильно увеличатся и будут жестче контролироваться.

"При Шойгу это выглядело так, будто Сергей Кужегетович просто подошел к кабинету министров и вынул деньги. Белоусов будет другим. Но военные расходы могут скорее увеличиться, чем снизиться. Белоусов — видный сторонник роли промышленности в экономике, поэтому он полностью за накачку экономики деньгами через оборонный сектор", - заявила Прокопенко.

При этом украинский экономист Алексей Кущ считает, что назначение Белоусова министром обороны РФ - "очень плохие новости" для Украины.

По его мнению, теперь "все идет к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК и наращиванию в РФ военного производства".

Кущ считает, что Белоусов сыграл роль "в создании модели роста экономики РФ, глубоким структурным трансформациям и адаптации к санкциям".

"Для нас очень плохие новости, так как у нас на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время войны. Результаты можете оценить самостоятельно", - написал экономист.

При этом командование российской армии, которое сейчас непосредственно отвечает за войну в Украине, остается неизменным - начальник Генштаба Герасимов сохранил свой пост.

Также стоит отметить, что не оправдались прогнозы ряда ранее приближенных к Пригожину российских телеграмм-каналов о том, что министром обороны станет губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а главой Генштаба ВС РФ Сергей Суровикин.

«Страна» ранее уже анализировала почему эти прогнозы выглядят малоправдоподобными. Если вкратце - сейчас ситуация на фронте для российской армии развивается неплохо. Она владеет инициативой, осуществляет наступательные операции. Поэтому менять ее командование в лице Герасимова нет смысла. Разве что на какого-либо генерала из числа тех, кто сейчас непосредственно командует войсками на фронте и показал свою эффективность с точки зрения Путина. Но ни Дюмин, ни Суровикиным таковым не являются.

Дюмин вообще покинул минобороны РФ еще с 2016 году и с тех пор был губернатором Тульской области, а Суровикин еще с июня 2023 года был полностью отстранен с командных постов и к нынешним действиям российской армии никакого отношения не имеет.

Конкретно к Шойгу было немало вопросов как к менеджеру, а также относительно расходования средств. Однако заменить его на Дюмина в этом плане было нелогично, так как сам тульский губернатор менеджером федерального уровня никогда не работал. А потому решение Путина заменить Шойгу опытным экономистом-технократом и при этом оставить неизменным военное командование во главе с Герасимовым выглядит вполне логично с точки зрения нынешних целей Путина по войне в Украине.

Кроме того, и Дюмин, и Суровикин были близки к поднявшему в прошлом году мятеж Пригожину. После его провала даже ходили слухи, что Суровикин арестован. Потом его отправили в Африку.

Также спорным было бы это назначение и с политической точки зрения.

Дюмин уже давно фигурирует в списке потенциальных преемников Путина. На него работает мощный пул военных телеграм-каналов, имеющих свою повестку, лишь частично совпадающую с кремлевской. Так, именно они год назад активно поддерживали Пригожина, "мочили" Шойгу и Герасимова, а иногда и в целом российскую власть, включая Путина, которому создавали образ слабого и нерешительного правителя вроде Николая II накануне февральской революции, противопоставляя ему "крутого" Пригожина. После провала мятежа градус "зрады" в телеграм-каналах резко снизился, но некоторые из них продолжают гнуть примерно такую же линию до сих пор. Также, по данным СМИ, Дюмин тесно связан с "православным олигархом" Константином Малофеевым, который ведет активную политическую деятельность.

То есть Дюмин, получив важнейшую во время войны должность министра обороны, мог бы быстро стать политически субъектной фигурой, который бы начал свою игру, что стало бы проблемой для Путина. В этом плане не имеющий никакого особого политического имиджа и амбиций Белоусов выглядит для Кремля значительно безопаснее.

Хотя, судя по тому, что с Дюминым не так давно встречался Путин, не исключено, что какую-то должность, по итогам нынешних перестановок, он, возможно, и получит.

Военные перспективы

Госсекретарь США Блинкен заявил, что сейчас в Украине наступил "трудный момент", однако она сможет удержать линию фронта.

Так он ответил на вопрос о ситуации в Харьковской области, где наступают россияне.

"Я убежден, что Украина может эффективно удерживать линию на востоке", - заявил он в интервью CBS News

При этом Блинкен считает, что "многомесячная задержка с утверждением запроса на дополнительный бюджет и отправкой оборудования в Украину повлекла за собой издержки".

В то же время США сомневаются, что Украина сейчас способна выйти на границы 1991 года.

Бывшая замгоссекретаря Виктория Нуланд в интервью изданию "Медуза" заявила, что начало мирных переговоров - это решение Украины, а Вашингтон пытается ее усилить, чтобы Киев смог начать договариваться "с позиции силы". Чтобы Путин решил, что переговоры "в его собственных интересах".

На уточняющий вопрос, означает ли это, что конечная цель американской стратегии больше не включает восстановление границ Украины по состоянию на 1991 год, Нуланд ответила:

"Нет. Все войны кончаются переговорами, и это задача Украины решать, какие у нее цели по территориям. Но прямо сейчас Киев недостаточно силен, чтобы начать договариваться. Мы бы хотели, чтобы Путин оставил каждый квадратный километр украинской земли. Но пока — пока Украина не стала достаточно сильной — мы не знаем, что возможно в этом отношении", - заявила бывшая заместительница Блинкена.

Отметим, сегодня New York Times написала о том, что нынешнее наступление российской армии в Харьковской области может повлиять на ситуацию вокруг переговоров с РФ и подтолкнуть к ним Украину.

По мнению журналистов, непосредственная угроза Харькову, осада города и бегство его жителей может создать "впечатление, что после двух лет, сотен тысяч жертв и миллиардов долларов мало что изменилось".

"Это, в свою очередь, возможно, усилит давление на лидеров Украины, чтобы они договорились о перемирии с Россией, от чего украинские власти до сих пор отказывались, заявляя, что это укрепит аппетит Путина к агрессии", - пишет NYT.

Текущее продвижение РФ в Харьковской области самое быстрое за все время войны, кроме самого начала, подсчитали журналисты. По оценке аналитиков, РФ решила воспользоваться дефицитом боеприпасов и людей в ВСУ, растянув фронт и увеличив таким образом шансы на прорыв.

В таком контексте довольно мрачно прозвучало заявление генсека НАТО Столтенберга о том, что Украину не будет смысла восстанавливать в случае её поражения.

"Что касается восстановления Украины после войны, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине", - заявил Столтенберг.

Тем временем, Москва снова заявила, что готова к мирным переговорам с Украиной - но "с учетом реальности".

Глава МИД РФ Лавров сказал, что "Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по урегулированию украинского кризиса, но с учётом текущей реальности" (то есть, с признанием за Москвой захваченных территорий).

При этом Швейцария, как место проведения мирных переговоров, в том числе по Украине, по мнению Лаврова, "уже не годится". Также он добавил, что "если Запад хочет биться на поле боя в ситуации вокруг Украины, то Москва к этому готова".