Государственный секретарь США Энтони Блинкен на этой неделе посетит Киев, пишет Politico.

"Точный маршрут пока не доступен, но один из источников сообщил, что дороги в Киеве будут на некоторое время перекрыты службами безопасности во вторник и среду", – говорится в публикации.

Ранее генеральный секретарь Организации Северо-Атлантического Договора (НАТО) Йенс Столтенберг считает, что если Украина победит, то после войны ничего не надо будет восстанавливать.

"Что касается восстановления Украины после войны, нам сначала нужно обеспечить победу Украины. Если Украина одержит верх, то в свободной и независимой Украине ничего не надо будет восстанавливать", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос юного дипломата о роли Альянса в послевоенной Украине.

Он также обратил внимание, что предотвратить разрушения легче и дешевле, чем потом восстанавливать.

"Каждая ракета противовоздушной обороны, которую мы поставляем Украине, снижает расходы на восстановление", считает генсек НАТО.

Ранее глава МИД Великобритании объяснил Трампу выгоду от поставок оружия Украине.

Также в Вашингтоне ждут развития наступления россиян, но без серьезных прорывов.