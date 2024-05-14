Появилось фото, как утверждается, брошенных стройматериалов для возведения фортификаций под Липцами в Харьковской области. Эту территорию вместе с материалами уже захватила армия РФ.

Снимок опубликовал украинский телеграм-канал Deep State.

Канал приводит слова украинских военных о том, что бетонные пирамиды, из которых возводят "зубы дракона", лежали без дела с лета 2023 года.

"На данных фотографиях — окрестности Липцев и подарок от украинских налогоплательщиков для врага. По словам бойцов, данные заграждения лежат без дела с лета 2023 года. Не будем делать выводы, пусть их сделает комиссия, которая будет рассматривать добросовестность подрядчиков, возводивших оборонительные сооружения, и ответственных лиц, которые должны осуществлять контроль", - говорится в публикации ресурса.

Ранее украинские военные заявили, что серьёзных укреплений на границе Украины и России в Харьковской области построено не было.

В связи с этим Харьковская ОВА пообещала провести встречу со строителями фортификаций и дать отчет.

Мы анализировали в отдельном материале, о чем говорит ситуация с фортификационными укреплениями для ВСУ.

Война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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