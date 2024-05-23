В Липцах под Харьковом не было "ничего подготовлено" на случай наступления РФ.

Об этом заявил украинский военный журналисту CNN.

"Здесь ничего не было подготовлено. Ничего. Все позиции строятся руками пехоты", - заявил боец.

Одно из подразделений показало журналисту, что использует советское артиллерийское орудие производства 1940-х годов. Стреляют из него западными снарядами, но их количество ограничено десятью выстрелами в день, тогда как осенью было 100.

Российских военных бойцы ВСУ называют "профессиональными солдатами".

"Мы видим это по их оборудованию и тактике. Они не посылают в нападения кого попало", - говорит боец.

Издание отмечает, что потеря Липцев позволит РФ подтянуть артиллерию на достаточную дистанцию, чтобы бить по Харькову.

Ранее власти Харьковщины потребовали отчета подрядчиков после сообщений о хищениях на строительстве укреплений.

Напомним, украинский военный Денис Ярославский заявил, что главной причиной проблем с обороной на границе в Харьковской области является отсутствие систем фортификации.

Мы анализировали в отдельном материале, о чем говорит ситуация с фортификационными укреплениями для ВСУ.

Война в Украине идет уже 820-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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