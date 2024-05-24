В Нацгвардии прокомментировали ситуацию с укреплениями под Харьковом. Иллюстративное фото

В ВСУ опровергают информацию, озвученную украинским военным в интервью CNN, что в Липцах под Харьковом не было "подготовлено ничего" на случай повторного наступления РФ.

Об этом сообщает 13-я бригада Нацгвардии "Хартия" на своей странице в Фейсбуке, заявляя, что фраза бойца была вырвана из контекста.

"Его подразделение получило приказ по улучшению наших позиций (продвижение вперёд) и оборудования дополнительных узлов сопротивления ближе к государственной границе, где никакие оборонительные сооружения по плану не предусматривались. Это подразделение имело тактический успех, имело условия продвинуться вперёд, и теперь его задачей стало закрепление, что предполагает подготовку фортификаций", – заявляет бригада.

В бригаде утверждают, что укрепления под Харьковом были, и сейчас именно это позволяют удержать оборону на этом направлении. При этом отдельные бойцы имеют право на своё мнение, но для его публичного озвучивания должны иметь "всю полноту информации".

Снимок сообщения в Фейсбуке

Ранее власти Харьковщины потребовали отчета подрядчиков после сообщений о хищениях на строительстве укреплений.

Также мы писали, что Верховная Рада инициирует разбирательство касательно качества строительства укреплений.

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