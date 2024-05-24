В ВСУ опровергают информацию, озвученную украинским военным в интервью CNN, что в Липцах под Харьковом не было "подготовлено ничего" на случай повторного наступления РФ.

Об этом сообщает 13-я бригада Нацгвардии "Хартия" на своей странице в Фейсбуке, заявляя, что фраза бойца была вырвана из контекста.

"Его подразделение получило приказ по улучшению наших позиций (продвижение вперёд) и оборудования дополнительных узлов сопротивления ближе к государственной границе, где никакие оборонительные сооружения по плану не предусматривались. Это подразделение имело тактический успех, имело условия продвинуться вперёд, и теперь его задачей стало закрепление, что предполагает подготовку фортификаций", – заявляет бригада.

В бригаде утверждают, что укрепления под Харьковом были, и сейчас именно это позволяют удержать оборону на этом направлении. При этом отдельные бойцы имеют право на своё мнение, но для его публичного озвучивания должны иметь "всю полноту информации".

Ранее власти Харьковщины потребовали отчета подрядчиков после сообщений о хищениях на строительстве укреплений.

Также мы писали, что Верховная Рада инициирует разбирательство касательно качества строительства укреплений.