Бойцы подразделения "Асгард" заявили, что некий Александр Дмитриев (Тихоход) представился советником командующего Сухопутных войск Александра Павлюка и начал раздавать им приказы, не имея на это полномочий. А также унижал и угрожал за неподчинение.

Опубликовано аудио, на котором мужской голос недоволен, что ему приходится кого-то в чем-то "уговаривать", и говорит, что может "делать через колено". На следующей пленке он говорит, что "это боевой наказ - Женю переводим к Диме, этих делаем туда и все должны делать". Ему отвечают, что такого приказа "не слышали".

Речь перемежается матерной руганью и оскорблениями в адрес военных.

В подразделении говорят, что командир роты представлял Дмитриева как человека, "решающего вопрос" с командованием. Утверждается, что он с другим гражданским Сергеем Жуком "незаконно и самовольно" вошли в помещение режимного военного объекта, где находился личный состав, оружие и техника роты. По словам бойца подразделения с позывным Чех, Тихоход начал ставить задачи и раздавать указания по перемещению личного состава "Асгарда".

Чтобы выяснить официальный статус и полномочия Дмитриева и Жука, военные обратились к командиру роты, но "конкретного ответа предоставлено не было".

В комментариях Дмитриев заявил, что "эта провокация давно спрогнозирована". А журналистам добавил, что "приказов, конечно, не было и не могло быть".

Сухопутные войска уже отреагировали и заявили, что будет проведено расследование. Никаких уточнений по личности "советника Павлюка" в официальном комментарии не прозвучало.

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