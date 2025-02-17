Первые встречи в Саудовской Аравии между Россией и США начнутся уже завтра, 18 февраля.

Об этом пишет портал Axios.

По данным источников портала, 18 февраля пройдёт встреча высокопоставленных чиновников США и России для обсуждения соглашения о прекращении войны в Украине и подготовки к саммиту президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

Ранее о такой дате сообщало российское издание "Коммерсант".

Axios пишет, что в состав делегации США войдут госсекретарь Марко Рубио, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Стивен Уиткофф.

В российскую делегацию может войти глава МИД РФ Сергей Лавров, добавляет источник издания. Другие участники со стороны РФ неизвестны. Но ранее в Bloomberg сообщали, что это могут быть помощник Путина Юрий Ушаков и глава СВР Сергей Нарышкин.

Как сообщили телеканалу NBC News неназванные американские чиновники, США сперва проведут двустороннюю встречу с Россией, затем с Украиной, а потом организуют общие переговоры.

"Все, чтобы сказать, что мы работаем как с [Россией, так и с Украиной] одинаково. Мы хотим положить конец убийствам и отправиться к прочному миру", - сказал собеседник телеканала, исходя из чего становится понятно, что США отвергли требование Зеленского не проводить никаких встреч с россиянами до тех пор, пока не будет выработана совместная позиция Америки с Украиной и Европой.

Ранее СМИ сообщали, что на встречу в Саудовской Аравии приглашена и украинская делегация. Однако Зеленский и Офис президента утверждают, что приглашений не получали и во встрече участвовать не будут.

Между тем накануне министр экономики Украины Юлия Свириденко прибыла в Саудовскую Аравию готовить визит президента Владимира Зеленского.