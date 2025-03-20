Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подтвердила, что на саммите Евросоюза пока рассмотрят выделение Украине только 5 млрд евро военной помощи, а не 40 млрд, как она предлагала изначально.

Об этом она заявила в Брюсселе.

По словам Каллас, целью является поставка двух миллионов артиллерийских боеприпасов.

"Это очень, очень краткосрочное дело. Можно принять участие или выделив деньги, или посредством прямых поставок боеприпасов. Думаю, мы можем с этим справиться", - отметила она.

Издание La Stampa сообщает, что Португалия не поддержала идею главы евродипломатии выделить 40 млрд евро на оружие для Украины в этом году.

Ранее СМИ писали, что против такой суммы также выступили Италия, Испания и Франция.

Война в Украине идет 1121-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 20 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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