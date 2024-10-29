Кандидат в президенты от Демократической партии США Камала Харрис рассказала "о проблеме с мужчинами". Видео публикует канал Fox News.

В Мичигане во время визита в бар она не заметила камеры и за пинтой пива заявила журналистке: "Нам нужно догонять среди мужчин". Имея в виду, очевидно, низкий рейтинг среди мужского электората.

Через несколько секунд она заметила камеры и поняла, что микрофоны записали её слова.

"Ох, тут же микрофоны, которые всё записывают. Я это не сразу поняла. Мы тут только что обсуждали семейные тайны", - пошутила Харрис и посмеялась.

По опросам The New York Times, Харрис действительно уступает Дональду Трампу среди мужчин - 41% против 55%. А среди женщин Харрис уверенно лидирует - 54% против 42%.

Напомним, за две недели до дня голосования на выборах президента США фаворит всё ещё не определился. Крупнейшие социологические агентства страны дают противоположные прогнозы, хотя все признают, что разрыв между кандидатами сейчас минимальный и перевес Камалы Харрис, который она имела ещё месяц назад, серьёзно сократился.

Ранее телеканал CBS News отказался публиковать полную неотредактированную версию интервью Харрис по запросу Трампа, сославшись на Первую поправку к конституции, гарантирующую свободу слова.