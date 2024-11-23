Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте негласно посетил резиденцию новоизбранного президента США Дональда Трампа во Флориде.

Об этом сообщила Reuters.

Голландская газета De Telegraaf со ссылкой на источники написала, что Рютте летел на голландском правительственном самолете.

Официально об этом визите ни у Трампа, ни в НАТО не сообщали.

Ранее газета Washington Post писала, что генсек НАТО намерен в ближайшее время обсудить с республиканцем стратегию по Украине.

По данным издания, цель Рютте - убедить Трампа в том, что мир должен быть "справедливым", то есть учитывать интересы Киева и Альянса в целом.

Также издание сообщало, что генсек попытается убедить Трампа, что "невыгодное" соглашение может навредить ему самому во время второго президентского срока.

Отметим, что уже после визита Рютте к Трампу появилась информация о назначении переговорщиком по Украине Ричарда Гренелла, который выступает против приёма Киева в НАТО.

Ранее американский новостной журнал Newsweek писал, что Рютте угрожает исключить США из Североатлантического военного блока из-за плана Трампа завершить войну в Украине.