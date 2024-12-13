Анализируем итоги 1024-го дня войны в Украине.

Новый ракетный удар

Сегодня утром Россия нанесла новый удар по украинской энергетике - по украинским данным, налет совершиди 93 ракеты и порядка 200 дронов, 81 ракету, как утверждается, сбили. Участвовали крылатые авиаракеты, морские "Калибры" и "Кинжалы", а также баллистика.

ДТЭК сообщила о серьезных разрушениях на своих электростанциях. По данным источников "Страны", пострадали Бурштынкская и Приднепровская ТЭС. Также были атакованы подстанции в Одесской, Днепропетровской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и других областях, а также линии электропередач.

Самое опасное для украинской энергетики, что россияне усилили атаки на подстанции, непосредственно связанные с АЭС, вынуждая аварийно или в ручном режиме выводить в остановку атомные блоки (что само по себе очень вредно для оборудования, так как провоцирует его быстрых выход из строя и повышенную аварийность).

Это стало очевидно ещё во время двух предыдущих массированных атак в ноябре. И нынешний удар подтвердил, что РФ продолжает действовать по тому же плану.

Сегодня, по сообщению МАГАТЭ, 5 из 9 блоков украинских АЭС снижали мощность. То есть, за последние две недели это уже второе большое "глушение" атомки. И если вмешательство в работу блоков будет и дальше идти с такой периодичностью, уже вскоре могут начаться серьезные проблемы - выход в аварийные отключений даже без обстрелов. И это при том, что именно атомная энергетика обеспечивает большую часть генерации Украины.

"Укрэнерго" сегодня сообщил об ужесточении ограничений по свету. По ситуации на сейчас действует три очереди отключений из шести. "Это значит, что полстраны без света", - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко. В Одессе, где наиболее тяжелое положение, ввели еще дополнительные ограничения. "Ситуация там очень серьезная, люди будут какое-то время сидеть без электричества по 7-11 часов", - говорит Попенко.

Удары были также по газовой и транспортной инфраструктуре (о поледнем сообщило посольство США в Украине). Детальнее последствия сегодняшнего обстрела для укаинской энергетики мы анализировали в отдельном материале.

Российское минобороны подтвердило атаку и заявило, что это был ответ на обстрел Таганрога американскими ракетами ATACMS позапрошлой ночью. Ранее Россия анонсировала, что некие ответные действия обязательно последуют.

Причем западные СМИ, а следом и Пентагон заявили, что высока вероятность нового удара "Орешником" (а Financial Times написала сегодня, со ссылкой на американских чиновников, что применение этой ракеты ожидается на выходных). Хотя, как видим, россияне уже второй раз отвечают на обстрелы ATACMS не "Орешником", а в более традиционном для себя формате.

Что касается дальнобойных ракетных ударов, то в Кремле сегодня поддержали позицию Трампа, который вчера раскритиковал решение бить "дальнобоем" по РФ.

"Заявление Трампа о том, что разрешение наносить удары вглубь территории России ведет к эскалации, совпадает с позицией Кремля", - заявил Песков.

К ситуации вокруг возможных переговоров и позиции США мы еще вернемся ниже.

"Мешок" под Курахово и смена командования

К югу от Курахово вчера украинские войска оказались в окружении, сообщили украинские паблики и военные блогеры. Россияне вошли в село Успеновка, что резко усложняет положение ВСУ в таком называемом "кураховском мешке", где украинская армия полностью или частично контролировали еще вчера четыре села - Анновку, Романовку, Веселый Гай и Екатериновку.

Российские ресурсы заявляют, что их войска вошли в центр Успеновки и публикуют видео с флагом. Также россияне публикуют кадры установки своего флага в селе Веселый Гай, у одной из дорог, ведущих из "котла". И сообщают, что уже захватили Анновку (из Анновки также публикуется видео) и все окрестности, по сути ликвидировав "мешок", захватив всю его территорию.

Что произошло с украинские военными, которые держали оборону в "мешке" - сумели ли они пробиться к своим, попали в плен или погибли - российские паблики не уточняют.

Украина этого не подтверждала. Военный паблик Deep State называет сведения из "успеновского мешка" "не очень утешительными" и пишет, что обстановка там ухудшается. При этом он не подтверждает полного захвата Успеновки, хотя и признает, что оборона ВСУ там продавливается противником.

По его сведениям, россияне также пытаются выйти на рубеж между Успеновской и Анновкой, там идут бои. "Трудно понять смысл удержания "Успеновского мешка", когда враг продолжает постепенно захватывать Курахово", - резюмирует паблик.

"В настоящее время подразделения Вооруженных Сил Украины, которые задействованы для проведения оборонных операций на соответствующем участке фронта, самоотверженно отражают российские штурмы в окрестностях населенных пунктов Успеновка, Анновка, Трудовое, Романовка, принимают необходимые меры для противодействия их захвату или окружению противником", - говорится в сообщении группировки "Хортица".

Тем не менее, ситуация, судя по всему, выглядит даже в глазах военного руководства скандальной. После окружения ВСУ в "мешке" под Курахово, а также после недавнего прорыва РФ к Покровску произошла замена командира на этих направлениях. Командующим ОТГ "Донецк" вместо генерала Луценко назначен Тарнавский, сообщила нардеп Безуглая, а также ряд военных пабликов.

"Это касается обороны всего Покровского и Кураховского направлений, включая защиту Покровска, а также противодействия наступлению россиян на Запорожье и Днепр", - пишет Безуглая.

Напомним, что Тарнавский руководил украинским контрнаступлением 2023 года на южном фронте, которое, по итогу, закончилось неудачей. Достичь поставленных целей не удалось.

Что касается Луценко, то его украинские военные паблики критиковали за развал управления подразделениями на кураховском и Покровском направлениях. Заявлялось, что там царил хаос, отсутствие координации, а также давались ложные доклады о состоянии дел на местах.

У россиян тоже произошла смена командования. Россия поменяла командующего группировкой войск "Восток", которая воюет на юге Донецкой области в районе Великой Новоселки. Новым командующим назначен генерал-лейтенант Андрей Иванаев.

В зону ответственности группировки приехал министр обороны РФ Белоусов, в связи с чем и было распространено сообщение о новом командующем. Но российские СМИ писали, что он был назначен ещё 26 ноября.

Напомним, что россияне активизировались на этом участке и недавно сумели ненадолго перерезать трассу на Великую Новоселку с севера, но ее отбили ВСУ. Великая Новосёлка - это ключевой украинский укрепрайон, прикрывающий Запорожскую область. С её захватом российские войска могут двинуться на запад, обходя украинские укрепления с севера.

Закончится ли война в 2025 году?

Американские СМИ опасаются, что Украина может проиграть войну в следующем году, если Европа не сможет компенсировать Украине остановку американской помощи при Трампе.

Такое мнение высказал американскому телеканалу CNBС Макс Бергманн, директор программы по Европе, России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований.

"Опасность в том, что в 2026 году мы увидим в Киеве то же, что и в Кабуле в 2021 году — военный коллапс, ведущий к концу Украины и украинской демократии", - заявил он. По мнению Бергманна, "неясно, сможет ли Украина пережить разрыв между прекращением американской помощи и наращиванием европейского оборонного производства".

При этом телеканал приводит способы, которые Европа может использовать, чтобы сохранить поддержку ВСУ.

Один из центральных - это конфискация российских суверенных активов на сумму 250 миллиардов евро, замороженных в ЕС. При этом телеканал пишет о "страхе некоторых членов ЕС перед финансовыми последствиями" такого шага (видимо, речь о подрыве доверия к европейской финансовой системе у третьих стран, что может вызвать отток капиталов из ЕС. Также это резко усложнило бы впоследствии восстановление отношений с РФ).

Остальные способы, которые видят эксперты, связаны с ростом затрат стран Европы. Телеканал напоминает, что с января 2022 года по октябрь 2024 года, Европа выделила 241 миллиард евро помощи, а США — 119 миллиардов евро. Из этой суммы фактически передано 125 миллиардов евро из Европы и 88 миллиардов из США.

Другое американское издание - New York Times - предполагает, что война, скорее всего, завершится в 2025 году, вне зависимости от того, кто победил бы на президентских выборах в США. Такое предположение высказал автор NYT Джулиан Барнс.

"...Реальность всегда означала, что 2025 год станет годом переговоров", – говорится в материале. По мнению автора статьи, победа Дональда Трампа на американских выборах ускорит мирные переговоры. Барнс считает очевидным, что Трамп хочет скорейшего старта переговорного процесса. Отмечается, что это "плохая новость для Украины".

"Российские войска продвигаются на востоке. Они также вернули себе часть российской территории, которую Украина захватила прошлым летом. У Украины по-прежнему есть оружие, но ее войска рассредоточены. Разведка считает, что скоро у нее закончатся солдаты", – пишет NYT.

То есть в западной прессе, чьи симпатии традиционно на стороне Киева, достаточно сдержанно относятся к возможным переговорам и считают, что они будут "плохими" для Украины. Явно воспринимая с настороженностью планы Трампа как можно скорее привести войну к сделке, которая может быть крайне сложной для Украины.

Тем временем, будущий представитель Трампа по Украине Кит Келлог завил, что война в Украине может закончиться через несколько месяцев".

"Когда дело касается Украины и России, я действительно верю, что это будет решено в течение следующих нескольких месяцев. Потому что единственный человек, который может это сделать, это президент Дональд Трамп, и он это сделает. Они устали убивать друг друга там", - сказал советник республиканца.

На вопрос телеведущего, мог бы Трамп пригласить Путина и Зеленского в Вашингтон и организовать им переговоры прямо в США, Келлог ответил утвердительно.

"Меня бы не удивило, если бы он сделал что-то подобное. Конечно, он мог бы сделать такой смелый ход", - сказал советник Трампа.

Но какие в реальности перспективы переговоров, с учетом последних событий и заявлений?

Для начали напомним, что происходило с конца прошлой недели.

Избранный президент США Дональд Трамп призвал к немедленному прекращению огня, Владимир Зеленский фактически отверг этот призыв, заявив, что завершение войны возможно только после получения Украиной гарантий безопасности, включая членство в НАТО. Кремль утверждает, что всегда готов к переговорам, но только на условиях стамбульских соглашений (нейтральный статус Украины) и "июньских тезисов" Владимира Путина (передача России контроля над четырьмя украинскими областями, снятие санкций с РФ, "денацификация" и т.д.). Андрей Ермак сказал, что Украина сейчас к переговорам вообще не готова. Трамп раскритиковал решение Зеленского и Джо Байдена наносить удары дальнобойным оружием по РФ, назвав его глупым. Но при этом пообещал "не оставлять Украину". Макрон активно продвигает тему ввода европейских войск в Украину на линию разграничения после прекращения огня (если таковое произойдет).

Что это все значит?



В реальности базовая диспозиция вокруг темы мирных переговоров по Украине, которую мы подробно описывали, за последние недели почти не изменилась. Но получила значительные уточнения.

Украинская власть и "партия войны" на Западе (которую представляют Макрон, Великобритания, "ястребы" Республиканской партии и прочие) пытаются убедить Трампа не предлагать Путину завершение войны по линии фронта, а продолжить прежнюю линию Байдена и поддержать "формулу Зеленского" с выходом на границы 1991 года. Либо если и предлагать Путину мир, то с такими условиями (вступлением Украины в НАТО, например), чтобы Кремль гарантированно отказался, что может иметь следствием резкое ухудшение отношений Трампа с Москвой и, соответственно, эскалацию в войне. В качестве аргумента для Трампа используют крах Башара Асада в Сирии как доказательство слабости Москвы. Не исключено, что ВСУ попытаются на одном из направлений тоже провести до инаугурации наступление подобно вторжению в Курскую область и предпринять некие другие шаги, чтобы показать, что РФ не так сильна, как об этом многие думают, а поэтому ей не нужно предлагать компромиссные условия мира и следует воевать дальше до победного конца.



Несмотря на публичные заявления Трампа и его соратников, которые показывают, что у избранного президента США несколько иная точка зрения на эти вопросы (большинство их предложений сводится к завершению войны по линии фронта и отказу от приема Украины в НАТО), в Киеве и в западной "партии войны" считают, что его еще можно переубедить. И определенные основания для этого есть. Например, если верить СМИ, Трамп поддержал идею ввести европейские войска в Украину. Однако пока это неофициальная информация. И не очевидно, что в итоге Трамп оставит этот пункт в своем плане, если убедится, что он будет означать срыв переговоров с Москвой на самом раннем этапе. Да и в Европе нет по этому поводу единой позиции. Даже поляки, довольно скептически относятся к вводу войск.



Но, повторимся, активная работа по "окучиванию" Трампа продолжается. Характерно в этом плане, что ни Банковая, ни представители западной "партии войны" никак не реагируют на критику Трампа в адрес Зеленского, на троллинг со стороны сына Трампа, не ругают Трампа за предложение прекратить огонь по линии фронта (хотя ранее, тех, кто это предлагал сразу записывали в "агенты Путина"). А наоборот: все время подчеркивает, что "Трамп за Украину", "Трамп не даст спуска Путину", "Трамп очень хорошо относится к Зеленскому".



Позиция украинских властей и "партии войны" на Западе – это первая линия, на которую пытаются настроить Трампа.



Вторая линия – это позиция России.



Она состоит из двух публично заявленных пунктов. Во-первых, Москва готова к переговорам, но на основе озвученных Путиным в июне условий. Во-вторых, по мнению Москвы, Трамп, имея огромное влияние на Киев и на Запад, может их убедить принять условия Путина.

Относительно тезисов Путина (особенно насчет вывода украинских войск из четырех областей) распространена точка зрения, что это либо условия, выставленные специально для того, чтобы их отвергли, либо приглашение к торгам по принципу "проси больше, а договоримся где-то посередине".

Однако нельзя исключать (и на это указывает многое), что в Кремле действительно хотят убедить Трампа надавить на Киев и Европу, чтобы они приняли условия Путина, озвученные им в июне. На данный момент это выглядит почти фантастикой. Потому что требования к Украине вывести свои войска из четырех областей, а к США и ЕС – снять санкции такие же заведомо неприемлемые для Киева и для Запада, как для Москвы требования Украины вывести войска на границы 1991 года и выплатить репарации.

Да и сам Трамп ни одним намеком пока не давал понять, что готов рассматривать требования Путина.



С другой стороны, напряженность между США и РФ связана не только с Украиной. Есть много других, даже более важных для Трампа, аспектов, как, например, отношения с Китаем или гарантии недопущения войны между Америкой и Россией – двумя крупнейшими ядерными державами мира. А потому в такой глобальной игре нельзя на 100% исключать ни один из вариантов.

Москва, со своей стороны, тоже, вероятно, попробует подтолкнуть Трампа, Запад и Украину к движению навстречу "июньским тезисам" Путина. Например, постаравшись добиться кардинального перелома на фронте или хотя бы на одном из его участков либо нанеся катастрофический ущерб украинской энергетике.



Впрочем, судя по тому, что говорит Трамп, сам он пока склоняется к компромиссному варианту, который не устроит полностью ни украинскую власть, ни западную "партию войны", ни Кремль. То есть завершение войны по линии фронта, отказ от приема Украины в НАТО и, возможно, частичное снятие санкций с РФ.



Если именно на этой позиции будет настаивать новая американская администрация, то Банковой, скорее всего, придется согласиться с таким подходом, потому что в противном случае Киев рискует оказаться перед перспективой потери американской помощи, а, возможно, и перед полного прекращения контакта Вашингтона с Зеленским, что чревато уже и внутриполитическими проблемами для президента Украины. Вряд ли сможет в такой ситуации сыграть в свою отдельную игру и Европа. Как минимум Германия и Италия не будут против предложений Трампа. А Британия, Франция и Польша даже если и окажутся против, то только их помощи не хватит для того, чтобы Украина смогла длительное время продолжать войну.

В таком случае дальше все будет зависеть от позиции Кремля и от того, смогут ли Трамп и Путин прийти к некому компромиссу. Сигналы из Москвы поступают очень разные. Там есть своя "партия войны", которая уже приравнивает любые возможные компромиссы к предательству и капитуляции. Но есть и немало факторов, которые могут побудить Кремль пойти на компромиссы.

Что будет, если все попытки переговоров провалятся и война продолжится?



Есть два варианта.



Первый: Трамп может просто умыть руки, сказав, что сделал все, что мог для достижения мира, а теперь, дескать, пусть они сами разбираются. После чего остановить помощь Украине или перевести ее исключительно на принцип покупки оружия за деньги. Потенциально это крайне опасный сценарий для Киева. И хотя Трамп заявил, что не оставит Украину, говорил он это в контексте усиления переговорной позиции. Что он будет делать, если переговоры провалятся, республиканец не уточнил.



Второй: Трамп решит надавить на РФ через увеличение поставок оружия Украине (или хотя бы сохранения их на прежнем уровне), усиление санкций и игру на снижение цен на нефть. Но вряд ли это побудит Кремль прекратить огонь. Скорее, война уйдёт "вдолгую". По мере затягивания войны Украина будет вынуждена понизить возраст мобилизации. Россия, возможно, объявит новую волну мобилизации. Плюс возникнет угроза эскалации войны и перерастания ее в прямое столкновение РФ и США с риском ядерного конфликта. Сценарий тоже для Украины не особо хороший. Впрочем, как и для России. Да и для мира в целом.

В сравнении с такими перспективами вариант скорейшего достижения договоренностей о прекращении войны выглядит, мягко говоря, далеко не худшим вариантом.