В Москве задержали подозреваемого в причастности к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта. Подрывник оказался 29-летним гражданином Узбекистана, он заявил, что был завербован украинскими спецслужбами.

Об этом сообщают Следственный комитет РФ и ФСБ.

Исполнителя теракта поймали в деревне Черное Балашихинского района Подмосковья.

Как установила ФСБ, накануне убийства Кириллова узбек прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Для наблюдения за жертвой подрывник арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi-камеру, съемка с которой "транслировалась организаторам теракта в Днепр".

После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда взрывное устройство было дистанционно приведено в действие.

По заявлению ФСБ, за совершение убийства украинские спецслужбы обещали гражданину Узбекистана вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.

Как пишут телеграм-каналы, выйти на убийцу по горячим следам удалось благодаря видеозаписям камер наблюдения припаркованных у места преступления автомобилей. По их данным, исполнителя подрыва задержали еще вчера.

Напомним, Кириллова подорвали вчера при выходе из дома. Когда он и адъютант вышли из подъезда, был дистанционно подорван стоявший рядом самокат с привязанной к нему взрывчаткой. Западные СМИ сообщили о том, что генерала ликвидировала СБУ.

В Офисе президента заявили, что подрыв военного мог быть следствием внутреннего противостояния в российской власти.