Для полной компенсации украинцам за разрушенное жилье при нынешних темпах понадобится 1575 лет.

Об этом заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Так она прокомментировала то, что проект бюджета на 2025 год предусматривает выделение 4 млрд гривен ($96,7 млн) на выплату компенсаций за разрушенное жилье.

Ранее Шуляк говорила, что в проекте бюджета на следующий год деньги под "еВидновлення" вообще не были заложены, хотя она лично запрашивала 10 млрд гривен, а Министерство восстановления - 40 млрд.

Также глава партии "Слуга народа" заявляла, что государство не может выплачивать большие суммы за поврежденное вследствие боевых действий жилье.

О проблемах с финансированием программы "еВидновлення", по которой украинцы получают выплаты за разрушенное войной жилье, мы подробно рассказывали в отдельном материале.

Война в Украине идет уже 990-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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