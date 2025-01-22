Глава фракции "Право и справедливость" Мариуш Блащак в польском парламенте сообщил, что его партия подала в Сейм поправки к закону об ограничении денежной помощи "Семья 800+". Во фракции предлагают, чтобы 800 злотых получали только украинцы, которые работают и платят налоги в Польше.

Его слова приводит агентство PAP.

"Лично для меня это вполне приемлемо", - сказал Блащак.

Польский вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш объяснил, почему следует отменить программу "Семья 800+" для нетрудоустроенных украинцев.

"Поляки открыли свои сердца, свои дома, мы помогаем, выплачиваем социальные пособия, предоставляем медицину, образование в школах. Но мы также ожидаем, что это будут не только расходы из госбюджета со стороны наших налогоплательщиков. Существует большая потребность в том, чтобы был вклад в польскую экономику, чтобы был вклад во все эти расходы, которые реализуются польским государством. Если они платят налоги, они должны получать поддержку. Этот подход является наиболее прагматичным и ожидаемым обществом", - сказал вице-премьер.

Помощь по программе "Семья 800+" в размере 800 злотых (более 8000 гривен) предоставляют на каждого ребенка до достижения им 18-летнего возраста.

Осенью сообщалось, что украинцев в Германии хотят лишить гражданского пособия в 563 евро.

Также мы писали, что поляки возмущены украинцами, которые "ездят на лучших автомобилях и проводят выходные в пятизвездочных отелях".