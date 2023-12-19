Британия собирается подписать с Украиной 10-летний пакт о безопасности - The Telegraph
Британия планирует подписать с Украиной 10-летний пакт о безопасности. Это может произойти в ближайшие недели.
Об этом пишет The Telegraph.
По этому документу, Лондон обязуется "поддерживать Киев в борьбе" путем предоставления военной поддержки, ориентированной на военно-морские силы.
Кроме этого предусмотрена финансовая помощь и обмен разведданными.
Пакт будет содержать обещания о послевоенных гарантиях безопасности. В них входит то же, что есть и сейчас: увеличение поставок оружия и возобновление санкций.
Что касается основной части пакта - военно-морской - то в этом контексте в статье упоминаются поставки морских ракет "Бримстоун", обучение украинских войск морским десантным операциям, разминирование морских путей.
Напомним, в конце ноября Украина начала переговоры с Италией по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.
Также Украина и Швеция договорились начать переговоры по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.
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