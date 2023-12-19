Британия планирует подписать с Украиной 10-летний пакт о безопасности. Это может произойти в ближайшие недели.

Об этом пишет The Telegraph.

По этому документу, Лондон обязуется "поддерживать Киев в борьбе" путем предоставления военной поддержки, ориентированной на военно-морские силы.

Кроме этого предусмотрена финансовая помощь и обмен разведданными.

Пакт будет содержать обещания о послевоенных гарантиях безопасности. В них входит то же, что есть и сейчас: увеличение поставок оружия и возобновление санкций.

Что касается основной части пакта - военно-морской - то в этом контексте в статье упоминаются поставки морских ракет "Бримстоун", обучение украинских войск морским десантным операциям, разминирование морских путей.

Напомним, в конце ноября Украина начала переговоры с Италией по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.

Также Украина и Швеция договорились начать переговоры по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.

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