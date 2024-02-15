Президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене 17 февраля встретится с вице-президентом США Камалой Харрис.

Об этом сообщается в официальной программе визита Камалы Харрис в Германию, опубликованной Белым домом.

Таким образом визит президента Украины на Мюнхенскую конференцию, о котором ранее писали СМИ, официально подтвержден.

Напомним, по данным американской газеты The New York Times, Зеленский поедет в турне по Западной Европе, чтобы призвать выделить больше денег для Украины на фоне сокращения поддержки США.

Также агентство Bloomberg сообщало, что Зеленский планирует совершить турне по Западной Европе. В частности, в публикации говорилось, что президент Украины хочет посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности. Один из источников отметил, что в ходе визитов президент, скорее всего, будет настаивать на переговорах о гарантиях безопасности.

В свою очередь немецкие СМИ писали, что на Мюнхенской конференции Германия может подписать с Украиной соглашение о "гарантиях безопасности".

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Берлин и Киев могут вскоре согласовать соглашение об обязательствах по безопасности.