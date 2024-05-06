В Польше в очередной раз заявили о том, что не намерены посылать свои войска в Украину.

Об заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш во время конференции сектора обороны и безопасности в Центральной и Восточной Европе - Defence24 Days.

"Такую концепцию представлял господин президент Эммануэль Макрон несколько месяцев назад. Польша не готовится и не будет высылать польские войска в Украину", - сказал Косиняк-Камыш.

Ранее президент Франции заявлял, что вопрос введения войск будет рассмотрен в случае краха обороны ВСУ и прорыва российской армии.

После этого глава МИД Польши не ответил, поддерживает ли Варшава идею о вводе войск в Украину

При этом в Минобороны Польши заявили, что Варшава отказала Парижу в отправке своих войск в Украину.

Война в Украине идет уже 803-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня.

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