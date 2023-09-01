Государственное бюро расследований (ГБР) передало в суд дело офицера, который в конце июня избил солдата во Львовской области.

Об этом пишет пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Об инциденте сообщила на горячую линию ГБР сестра потерпевшего. По данным следствия, офицер избил солдата, увидев, что тот справляет естественные потребности неподалеку от палатки.

"Таким образом он хотел научить подчиненного правилам поведения и повысить собственный авторитет среди военнослужащих", - комментирует ГБР.

У солдата диагностировали закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы. Он уже завершил лечение и вернулся на службу, но в другое подразделение.

Офицер арестован, ему грозит до 12 лет тюрьмы за превышение служебных полномочий.

Недавно мы писали, что в Полтавской области задержали очередного военкома. Он избил подчиненного до потери сознания.

Также ГБР расследует жестокое избиение офицером бойца ВСУ на Волыни, после которого у него отказали ноги. Военного с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и переломом носа обнаружили лишь через сутки после избиения.