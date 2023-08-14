В одной из воинских частей Одесской области 12 августа избили военнослужащего.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с ушибами головы.

Сотрудники ГБР провели следственные действия. Пострадавший рассказал, что его избил ответственный по воинской части.

Открыто уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Продолжается досудебное следствие, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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