В престижнейшем американском вузе, Гарвардском университете, процветает антисемитизм и поддержка палестинцев.

Об этом сообщает издание Calcalist со ссылкой на израильского студента Гарварда Нимрода Равида.

"Кампус здесь трясется, дружба рушится. Надо быть слепым, чтобы не увидеть проблему антисемитизма в Гарварде. В университете стало тенденцией призывать остановить геноцид палестинцев, не зная, где находится Палестина", - рассказал 27-летний Равид СМИ.

На фоне антиизраильских демонстраций в кампусах США Равид основал в Инстаграме инициативу Survivor.to.tell, в рамках которой публикует ролики с выжившими в резне ХАМАС и семьями похищенных боевиками израильтян. Он это делает, "чтобы дать слово той стороне, которую не слышно в кампусах США".

"В Инстаграме идет идеологическая война, и я записался в резерв", - сказал Равид.

Как сказано в материале, доноры университета заморозили пожертвования вузу из-за бездействия после проявлений антисемитизма на территории кампуса. В итоге в университете был создан комитет по предотвращению антисемитизма на территории кампуса. Университет заполнили полицейские, а президент Гарварда решительно выступил против демонстраций в кампусе, проходящих под лозунгом: "От реки до моря Палестина будет освобождена" - на том основании, что это означает отрицание существования Израиля.

По словам Равида, в Гарварде есть антисемитское ядро, которое "годами нас ненавидело и работает над тем, чтобы нас уничтожить".

"Это результат политики закрывать глаза, которая длится здесь уже много лет. Два года назад на хумус в столовой были наклеены стикеры с надписью: "Внимание: компания "Сабра", принадлежащая Штраусу (Израиль), финансирует израильский апартеид и убийства палестинцев", - рассказал также Равид.

На вопрос, чувствует ли он себя в безопасности сегодня в Гарварде, он ответил так: "В здании студенческого общежития живут люди, которые праздновали 7 октября и разместили выражения поддержки в социальных сетях. В такие трудные времена страданий и боли хочется быть окруженным людьми, которые понимают тебя".

Конфликт на Ближнем Востоке пробудил волну ненависти в США как к евреям, так и к палестинцам и - шире - мусульманам вообще.

В октябре мы сообщали, что в американском Детройте зарезали главу попечительского совета синагоги имени Исаака Агри. Тело 40-летней Саманты Уолл с многочисленными ножевыми ранениями нашли недалеко от ее дома.

А несколькими днями ранее пенсионер зарезал шестилетнего ребенка и тяжело ранил его мать-палестинку из-за ненависти к мусульманам.