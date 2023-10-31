В одном из пригородов Парижа городе Сент-Уэн дома местных евреев разрисовали звездами Давида.

Об этом идет речь в сюжете французского телеканала BFM.

Ранее издатель газеты Bild писала о том, что во Франции и ФРГ на фоне палестино-израильского противостояния растет волна антисемитизма.

Напомним, делегация Израиля надела желтые звезды с надписью "Никогда больше" на заседание Совбеза ООН. Такие звезды нацисты заставляли носить евреев в период Холокоста.

Ранее мы сообщали, что в Берлине на домах евреев стали рисовать звезды Давида.

7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.

Что происходит в Израиле сегодня - в нашей хронике событий.