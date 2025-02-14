Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не ответил на прямой вопрос – Украина или Россия виноваты в нынешнем кризисе.

Об этом американского лидера спросили журналисты на пресс-конференции в Белом доме, передаёт издание Fox news.

"Думаю, многих можно винить. Я скажу очень просто: если бы я был президентом, этого бы не случилось", – сказал Трамп.

Ранее Трамп обвинил экс-президента Джо Байдена в провоцировании российского вторжения в Украину.

"Я думаю, Россия атаковала Украину, потому что увидела, что эти ребята (администрация Байдена, – Ред.) некомпетентны, они не знают, что делают. Но мы знаем, что делаем, и всё это закончится. <...> Украина и Россия уже почти достигли сделки, но Байден сказал, что Украина должна быть членом НАТО. И сделка не состоялась", – пояснил Трамп.

Напомним, также Трамп обвинил Байдена в воровстве налогов американцев через Украину.

Подходит к концу 1087-й день российско-украинской войны. Последние новости с главными событиями 14 февраля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее в итоговом обзоре предыдущего дня мы определяли вероятность завершения боевых действий после звонков Трампа. Накануне армия РФ продвинулась около Барановки, что возле трассы Покровск – Константиновка, и в Харьковской области на правом берегу реки Оскол около села Двуречная под Купянском. Неприятель также продолжает наступление западнее Великой Новосёлки, сообщает Deep State. Военкор сообщает, что ВСУ потеряли село Дачное в Покровском районе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.