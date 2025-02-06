Министерство юстиции США прекращает усилия, начатые после вторжения России в Украину в 2022 году, по обеспечению санкций и преследованию олигархов, близких к Кремлю.

Об этом сообщает The Guardian.

В служебной записке генерального прокурора Пэм Бонди от 5 февраля говорится, что оперативная группа KleptoCapture прекращает деятельность в отношении олигархов в рамках смены фокуса и перенаправления финансирования на борьбу с наркокартелями и международными бандами.

"Эта политика требует фундаментального изменения мышления и подхода", — написала Бонди в директиве, добавив, что ресурсы, которые сейчас направляются на обеспечение санкций и изъятие активов олигархов, будут перенаправлены на борьбу с картелями.

Специальная группа ранее предъявила обвинения олигархам Олегу Дерипаске и Константину Малофееву за предполагаемое нарушение санкций и конфисковала яхты, принадлежащие олигархам Сулейману Керимову и Виктору Вексельбергу. Она также добилась признания вины в отношении американского юриста, который выплатил 3,8 млн долларов на содержание объектов, принадлежащих Вексельбергу.

Прокуроры, назначенные в оперативную группу, останутся на своих должностях. Согласно директиве изменения будут действовать не менее 90 дней и могут быть продлены или сделаны постоянными.

Ранее USAID получило приказ приостановить все проекты в Украине.

Также Министерство государственной эффективности США, возглавляемое Илоном Маском, остановило выделение средств изданию Politico.