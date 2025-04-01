Россия передала США и ООН список объектов, в обстреле которых она обвиняет Украину - в нарушение договоренности о частичном перемирии.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами.

По его словам, список передан советнику президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майклу Уолтцу и госсекретарю Марко Рубио.

Лавров утверждает, что Москва продолжает соблюдать перемирие, хотя Украина также обвиняет Россию в его нарушении.

Также глава МИД РФ анонсировал новый раунд переговоров с США. Он заявил, что "готовится вторая встреча".

Российский министр сказал, что "видит наметившийся прогресс и желание американских партнеров снять неприемлемые препятствия для работы дипломатов наших стран".

"Сейчас готовится вторая встреча, тем временем идут контакты по телефону, по видео-конференц-связи. Я не хочу делать прогнозов, но мы видим наметившийся прогресс и желание американских партнеров снять эти совершенно неприемлемые с точки зрения дипломатической практики препятствия для нормальной работы дипломатов в столицах", - заявил Лавров.

"То есть, судя по всему, встреча эта будет касаться работы посольства и дипотношений между двумя странами, а не Украины. Предыдущая встреча по этому поводу прошла в Стамбуле", - комментирует заявление главы МИД РФ телеграм-канал "Политика Страны".

Кроме того, Лавров добавил, что США изучают условия России по "черноморской сделке" о прекращении огня на море и пообещали отреагировать в ближайшее время.

Напомним, последние переговоры по Украине закончились тем, что РФ выставила условие частично снять санкции для реализации договоренности о перемирии в Черном море.

Ответа на эти условия от США пока не было. Дональд Трамп обещал рассмотреть этот вопрос.