Английский футбольный клуб "Челси" на своем официальном сайте подтвердил информацию о положительном результате допинг-теста украинского полузащитника Михаила Мудрика.

"Футбольный клуб "Челси" может подтвердить, что Футбольная ассоциация недавно связалась с нашим игроком Михаилом Мудриком относительно неблагоприятного результата анализа мочи", - говорится в официальном заявлении клуба.

Сам игрок заявил, что никогда сознательно не употреблял запрещенных веществ и шокирован произошедшим.

"И Михаил (Мудрик - Ред.), и клуб теперь будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что стало причиной неблагоприятного результата", - добавили в "Челси".

Напомним, в ночь на 17 декабря стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В его пробе "А" нашли запрещенное вещество. Причем допинг-пробу, которая дала положительный результат, взяли у украинца в конце октября.

Пока неизвестно, что это было за вещество. СМИ пишут о мельдонии (милдронате), запрещенном ВАДА с 1 января 2016 года. Максимальное наказание, которое могут применить к Мудрику, - отстранение от матчей на четыре года.

Ранее мы не раз писали о скандалах с допингом, в которые попадали украинцы. Так, перед Олимпиадой-2020 троих украинских спортсменов отстранили от Игр из-за уличения в применении допинга.

В то же время несколько лет назад украинская теннисистка доказала на полиграфе, что допинг попал в ее организм из-за секса.