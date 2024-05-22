Антидопинговый суд Международной федерации фехтования (FIE) оправдал серебряного призера Олимпийских игр в Токио, французскую спортсменку Изаору Тибюс.

Об этом Тибюс сообщила в своем Инстаграме.

"Словами не могу описать эмоции, которые я испытала, узнав о решении, вынесенном трибуналом FIE. Последние несколько месяцев были ужасно напряженными, и сейчас наступила кульминация долгой борьбы", - написала рапиристка, поблагодарив адвокатов, команду и близких.

Таким образом Тибюс была признана невиновной и сможет принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

В начале февраля сообщалось, что допинг-проба Тибюс дала положительный результат на остарин. Она объяснила попадание запрещенного в вещества в ее организм сексуальным контактом с мужем, рапиристом Рэйсом Имбоденом, принимавшим препарат.

Помимо серебра Игр в Токио в командной рапире, в активе 32-летней Тибюс есть золотая, три серебряных и шесть бронзовых медалей чемпионатов мира в разных дисциплинах.

Ранее мы рассказывали, как несколько лет назад вторая ракетка Украины Даяна Ястремская доказала, что сознательно она не принимала метаболиты местеролона, а допинг попал в организм спортсменки через половой акт с ее парнем. Причем о том, что он употреблял эти вещества, она не знала.

Трибунал Международной теннисной федерации оправдал Ястремскую. Она вновь смогла участвовать в турнирах.