Американский предприниматель и один из основателей электронной платежной системы PayPal Питер Тиль профинансирует "Олимпийские игры на стероидах", на которых спортсменам будет разрешен допинг.

Об этом сообщает газета The New York Post.

По данным издания, Тиль планирует предоставить более подробную информацию о планируемом мероприятии 17 апреля и продвигать свой план в Париже во время летних Олимпийских игр, которые начинаются в июле.

Соревнования будут включать пять видов спорта - плавание, гимнастику, тяжелую атлетику, легкую атлетику и единоборства - и будут проводиться раз в год, пишет NYP.

Как заявил The New York Post создатель мероприятия доктор Арон Д'Суза, его идея заключается в том, чтобы позволить спортсменам употреблять любые вещества, которые они пожелают, "открыто и честно".

Ранее мы писали, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало мировые правительства принять закон об уголовной ответственности за употребление допинга несовершеннолетними лицами.

Заявление WADA стало реакцией на решение Спортивного арбитражного суда (САS) назначить четырехлетний срок дисквалификации фигуристке Олимпийского комитета России Камиле Валиевой, а также аннулировать ее результаты со дня взятия пробы 25 декабря 2021 года, включая все ее результаты на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.