В допинг-пробе 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой было найдено три разных вещества, которые используются для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом написала газета The New York Times.

По данным издания, обнаруженные вещества не только лечат от болезней сердечно-сосудистой системы, но и повышают выносливость, указано в сообщении. Кроме триметазидина, в пробе Валиевой были обнаружены гипоксен и L-карнитин. Оба эти вещества не входят в список запрещенных препаратов.

Ранее было известно только об одном обнаруженном в пробе фигуристки препарате - триметазидине.

Напомним, что CAS не удовлетворил апелляции WADA, МОК и Международного союза конькобежцев, которые требовали временно отстранить Камилу Валиеву от личного турнира на Олимпиаде.

Но дело об употреблении допинга не завершено. Поэтому церемония награждения по итогам командного турнира в Пекине не состоится, как и в том случае, если Валиева выиграет медаль в личном турнире.

Накануне Камила Валиева заняла первое место в короткой программе ОИ. Москвичка, представляющая Украину - последняя.

Также мы сообщали о заявлении МОК, что результаты Валиевой на Олимпиаде в командном и одиночном турнирах будут считаться предварительными.