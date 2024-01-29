Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало мировые правительства принять закон об уголовной ответственности за употребление допинга несовершеннолетними лицами.

Об этом сообщили в пресс-службе WADA в комментарии российскому ТАСС.

Заявление WADA стало реакцией на решение Спортивного арбитражного суда (САS) назначить четырехлетний срок дисквалификации фигуристке Олимпийского комитета России Камиле Валиевой, а также аннулировать ее результаты со дня взятия пробы 25 декабря 2021 года, включая все ее результаты на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.



"WADA приветствует решение CAS. Всемирное антидопинговое агентство подало это обращение в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта, и мы считаем, что это решение было достигнуто", - говорится в заявлении.

В WADA добавили, что "допинг у детей непростителен".

"Врачи, тренеры и другой вспомогательный персонал, уличенный в предоставлении несовершеннолетним веществ, улучшающих спортивные результаты, должны нести полную ответственность Всемирного антидопингового кодекса. Действительно, WADA призывает правительства рассмотреть возможность принятия закона (как некоторые уже сделали), объявляющего допинг несовершеннолетних уголовным преступлением", - подытожили в агентстве.

Ранее в СAS считали, что допинг мог попасть в организм Валиевой из лекарств её больного дедушки.

В свою очередь в МОК заявляли, что результаты Валиевой на Олимпиаде в командном и одиночном турнирах будут считаться предварительными.