Украинский 23-летний футболист, член сборной страны и полузащитник лондонского клуба "Челси" Михаил Мудрик провалил тест на допинг. Ему грозит дисквалификация на длительный срок.

О результатах теста спортсмен написал в своем Инстаграме.

В ночь на 17 декабря стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В его пробе "А" нашли запрещенное вещество. Причем допинг-пробу, которая дала положительный результат, взяли у украинца в конце октября.

Мудрик подтвердил информацию о положительном тесте и заявил, что для него это стало "полным шоком". Он заверил, что "сознательно" запрещенных веществ не употреблял.

"Я могу подтвердить, что меня известили о том, что образец, который я предоставил ФА, содержал запрещенное вещество. Это стало полным шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ и не нарушал никаких правил и тесно сотрудничаю со своей командой. , чтобы расследовать, как это могло произойти", – написал Мудрик.

Пока неизвестно, что это было за вещество. СМИ пишут о мельдонии (милдронате), запрещенном ВАДА с 1 января 2016.

В ближайшие дни эксперту должны открыть пробу Мудрика "B". После этого станет понятно, грозит ли украинцу дисквалификация и если да, то насколько длительная. Максимальное наказание, которое к нему могут применить, - отстранение от матчей на 4 года.

Напомним, кроме лондонского "Челси", Мудрика хотел заполучить в свои ряды и английский "Арсенал".

Ранее мы рассказывали, что в пробе российского керлингиста нашли огромную дозу мельдония.