Нелегальные мигранты из Африки по дороге на Канарские острова устроили масштабную резню на судне. В результате 72 человека были убиты.

Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

По предварительной информации, судно запуталось в сетях по пути в Испанию и застряло в море на две недели. Часть пассажиров решила убить других, чтобы выжить, поскольку на всех не хватало запасов воды и продуктов. Заговорщики обвинили своих жертв в колдовстве и убили.

До Канарских островов добрались только 248 нелегальных мигрантов из 320. Более 20 подозреваемых в убийствах разместили в центрах приема.

Летом мы сообщали, что в Испании на 70-летнего мужчину прямо на улице набросилась группа молодых марокканских мигрантов. После жестокого избиения пенсионера начались массовые драки и погромы на улицах.

Также мы рассказывали, как французские полицейские начали протыкать резиновые лодки с нелегальными мигрантами, которые пытаются пересечь Ла-Манш и попасть в Великобританию. При этом французы перехватывают рекордно малое число мигрантов: менее 40% от всех, кто пытается пересечь Ла-Манш.