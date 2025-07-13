В Испании после жестокого избиения пенсионера мигрантами из Марокко начались массовые драки и погромы на улицах.

Видеоролики с места событий начали появляться в СМИ.

Как известно, пару дней назад на 70-летнего Доминго прямо на улице набросилась группа молодых марокканских мигрантов.

Старика избивали до тех пор, пока он бессильно не распластался на земле. Причина такого поведения до конца не ясна, однако часть местных жителей считают, что марокканцы таким образом развлекаются и самоутверждаются.

По данным местной полиции, это может быть связано с "вирусным трендом" в соцсетях, где за нападения на беззащитных людей дают лайки и просмотры. Видео с жестоким избиением пенсионера облетело соцсети.

В результате в разных регионах Испании вспыхнули беспорядки, которые переросли в массовые драки.

В Сети появляется информация, что местные жители ищут и избивают мигрантов из Марокко и других африканских стран.

Ранее мы писали, что азербайджанские силовики задержали и избили российских IT-специалистов, находившихся в Баку.

Напомним, на Закарпатье произошел конфликт со стрельбой между пограничниками и ромами. Ромы забросали авто камнями, а пограничники открыли огонь.