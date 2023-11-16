Решение о выезде всех руководителей центральных органов власти и их заместителей теперь контролирует премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом говорится в постановлении №698 "Об усовершенствовании порядка осуществления служебных командировок за границу".

Соответствующие изменения были внесены с 14 ноября 2023 года.

Ранее мы писали о том, что с начала года в выезде из Украины было отказано 43 тысячам граждан, в основном мужчинам.

Также мы писали о том, что с начала войны почти половина украинских дипломатов не вернулись в страну после завершения командировки.

И о том, что всем нардепам запретили выезд за границу, новые командировки не подписывают.

Война в Украине идет уже 631-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 630-го дня масштабного вторжения. Наиболее горячей точкой фронта остается Авдеевка. По данным западных СМИ, армия РФ продвигается к западу от железнодорожной ветки, обходя Авдеевку с севера. Из разных источников поступает информация и об увеличении динамики продвижения российских войск под Купянском. Также не теряет актуальности тема западной помощи Украине. В США Палата представителей продлила временное финансирование правительства без выделения средств Украине.

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